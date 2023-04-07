大陸女星湯唯和韓國導演金泰勇結婚9年，育有1女，近日湯唯帶著老公、女兒回娘家掃墓，也參與老爸湯余銘的80歲大壽，照片被PO上網分享，其中6歲愛女首度入鏡，湯唯和金泰勇的互動也備受關注。

最近是清明假期，湯唯一家三口回到位於浙江省樂清市的故鄉祭祖，也參加著名畫家父親湯余銘的80歲壽宴，當天湯唯配戴黑色棒球帽，身穿休閒服，臉上幾乎沒有妝感，打扮非常樸俗、低調，值得一提的是，已過不惑之年的湯唯，皮膚狀態相當水嫩，在人群中閃閃發光。

席間，湯唯與親朋好友有說有笑，氣氛十分熱絡，她還準備一束花送給父親，傳達祝福之意，敬酒環節也站起來舉杯歡呼，先生金泰勇則入境隨俗，陪著湯唯一起敬酒，更充當攝影師，幫大家紀錄壽宴的點滴，而女兒難得入鏡，戴著口罩在父母身旁活蹦亂跳，相當活潑。

湯唯父親80歲大壽。左為湯父（湯余銘）、湯唯、金泰勇。（圖／微博@北雁山人工作室）

湯唯爸將當天的照片放上微博「北雁山人工作室」，並轉發影片寫道：「謝謝大家親朋好友們感恩所有一直支持關愛的摯友！！！湯唯拿下青龍獎時，父親湯餘銘由衷地感到高興，並送給湯唯八個字：抱璞守真，虛極靜篤。湯唯這趟回鄉之行，也確實是履行了八個字。這一家都是樸實的藝術家。」

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