美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾今天率跨黨派議員團拜會立法院，並與立法院長游錫堃召開記者會，麥卡爾表示，這次代表團中有共和黨員也有民主黨員，今天不分黨派，是以強烈支持台灣的美國人心態來到這裡，他還提到，希望能夠與台灣簽訂「自由貿易協定」（FTA）。

麥卡爾指出，非常期待明天與蔡英文總統餐敘，今天上午餐敘時，有和台灣半導體、航太等業界人士見面，可以看到台灣不少企業進駐美國，台美之間的經貿關係至關重要，也希望能夠與台灣簽訂「自由貿易協定」（FTA），對雙重課稅這件事也要重點處理。

麥卡爾表示，自從1979年簽訂《台灣關係法》以來，這是首度有如此大規模的外交委員團訪台，這是歷史性一刻，現在也同樣由國會推動台灣韌性關係法維持台美關係，彼此也共享同樣的自由、民主價值。

麥卡爾指出，而中共如此懼怕台灣，正是因爲台灣自由、民主且在經濟上如此繁榮，這個時代確實相當危險，這是二戰後的緊張時刻，例如烏俄戰爭，亞洲也有中共覬覦台灣和整個太平洋地區，嚇阻是重要關鍵，當我們能夠展現力量就能夠維持和平，展現脆弱只會招來戰爭。

麥卡爾說，美國會盡一切所能和台灣站在一起，展現力量、讓中國大陸知道我們不會接受任何形式的進攻，希望繼續維持和平，這也是為何要透過軍售案和聯合軍演強化台灣。

最後，麥卡爾表示，中共將會知道，無論進攻還是圍堵台灣，代價都會十分龐大，無論是從軍事或是經濟的角度，今天來到台灣，就是要讓台灣人知道，美國是朋友、支持台灣，只要團結在一起對抗中共，就能捍衛這塊民主、自由的土地。