大陸國台辦今(7)日宣布，駐美代表蕭美琴挾洋自重、倚美謀獨，將對其實施進一步制裁，嚴禁蕭本人及家屬進入大陸和香港、澳門。蕭美琴對此則回應，「哇！這是第二次了」。對此，媒體人張禹宣痛批，民進黨一定要搞到要台灣人被制裁才甘願？

張禹宣稍早在臉書撰文提到，此次總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會晤，不管是美國民主黨或者陸方都已極其克制。拜登政府確保行程低調再低調、中國大陸按兵不動，雙邊互相敦促都是在避免擦槍走火，最後也安然下莊。且麥卡錫對於台灣，只是虛晃一招，流於燈會般的煙火秀，放完就結束。

對於中方祭出包括蕭美琴、與「遠景基金會」「亞洲自由民主聯盟」在內的制裁，張禹宣認為，只是流於口號，禁止其進入大陸地區，與任何形式合作。真正的眉角，制裁的對象甚至不是「民進黨」、也不是蔡英文或賴清德相關基金會如小英基金會、信賴願景，方式更是極其軟性。

張禹宣怒轟，結果當美中都不希望衝突加劇時，卻唯有民進黨得了便宜還賣乖，非要把真相戳破，藉以大內宣。如蕭美琴說，「哇嗚，中國共產黨『又』制裁我了，這是第二次」、綠委林宜瑾稱，「還有千千萬萬個美琴們等著你！」持續用義和團式的嘲諷，企圖在國內激起民粹，繼續用那套精神勝利法的老招。

張禹宣憂慮，民進黨今天這些賣乖之舉，自以為戲弄了大陸是「紙老虎」，實則是戳破了中美之間的「收手」，但若是這戲演不下去，引起陸方內部的反彈，加碼祭出制裁手段。張禹宣質疑，再次重演裴洛西來台的「兵凶戰危」，制裁的對象變成了全台灣的人民、農民、生意人、青年時，民進黨才會甘願？