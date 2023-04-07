警方公布相關區域交通管制措施。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

2023年TAISHIN WOMEN RUN台新女子路跑9日登場，包含21公里、10公里及3公里賽事預計活動參賽人數達1萬2000人，中山分局今公布活動區域相關交通管制措施：

一、4時起至8時30分止：新生高架雙向（南北向）全線管制。

二、5時起至10時止：大佳河濱公園基8、9、10號水門管制進入，選手若尚未抵達車輛只出不進。

三、5時30分起至7時50分止：北安路(西往東)全線管制並調撥東往西內側1線車道供西往東車輛行駛；明水路、及樂群一路(西往東)至美堤河濱公園16號水門全線管制。

警方表示，民眾當日欲外出參加活動，建議搭乘大眾運輸工具，以避免塞車。有關交通管制措施將隨時由警廣等電台插播路況報導，籲請駕駛人隨時收聽，避開管制區、提前改道行駛，並遵守各路口員警及義交指揮，以免管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

另路跑活動沿線行經新生公園、大佳及美堤河濱公園，中山分局提醒清晨視線不佳，行人於公園運動建議著亮色系衣物或配戴閃光配件，穿越路口時並應遵循號誌管制，也提醒汽機車駕駛人在路口及行經行穿線時，應放慢車速，遇有行人穿越時，都應該在行人穿越道前先暫停，並確認已無行人始可通行。