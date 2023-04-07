高雄34歲卓姓男子日前凌晨酒後騎車返家，途中逆向騎人行道，正好被員警巡邏發現，上前盤查時，還聞到卓男身上有酒味、酒容，於是實施酒測，酒測值0.25，正好是公共危險罪最低標準，卓男聽聞後直接臉綠，警訊後依公共危險罪送辦。據悉，卓男僅隔一條街就到家，覺得夜深沒車、警察，才會貪圖方便騎人行道返家。

5日凌晨3時許，三民第一分局哈爾濱派出所員警巡邏行經博愛一路時，發現前方有卓男騎車逆向行駛人行道，於是上前盤查，過程中員警卻聞到卓男身上散發陣陣酒味，且臉色潮紅，於是告知卓男實施酒測。

卓男起初一聽，還反駁員警表示「剛才機車是用牽的」，員警立即告知卓男，他親眼目睹，且可以調閱監視器佐證，卓男一聽自知難逃，只好乖乖接受酒測。

實施酒測後，卓男酒測值為0.25，剛好是公共危險罪最低標準，卓男一聽直接臉都綠了，向員警坦承，凌晨2時許下班後，先到附近喝了2瓶啤酒解悶，酒後見夜深路上車少、警察也不多，心想不會這麼倒霉，於是騎車返家，僅差一條街快到家時，貪圖方便才會逆向騎上人行道。警方依公共危險罪現行犯將卓男逮捕，訊後移送高雄地檢署偵辦。

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