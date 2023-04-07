縣長楊文科（中）等人為汽球打氣，象徵新竹縣各界為全中運選手加油。（羅浚濱攝）

縣長楊文科（左四）和立委林思銘=（右四）與竹東高中學生展示全中運文創商品。（羅浚濱攝）

縣長楊文科（中）等人齊邀全國民眾前來觀全中運精彩賽事，暢遊新竹縣的山海美景。（羅浚濱攝）

「風起竹縣、迎向未來!」新竹縣主辦全中運將在22日開幕，7日舉辦新竹縣各界一起為選手加油活動，在竹東高中熱舞社開場表演後，縣長楊文科偕同立委林思銘及奧運射箭國手林佳恩等人為汽球打氣，象徵為參賽選手加油，現場展示全中運設計的文創商品和拌手禮，與會人士齊邀全國民眾前來觀 看全中運精彩賽事，暢遊新竹縣的山海美景。

楊文科說，112年全中運是新竹縣自1977年後，睽違47年再度承辦全國大型綜合性運動賽事，縣府團隊也集中全力，務必將賽事辦得盡善盡美。

楊文科表示，全中運聖火已在全國各地傳遞，22日選手之夜將有令人耳目一新的演出，相信新竹縣的選手一定突破去年16金、14銀、29銅的紀錄，會再創佳績。

林佳恩表示，很榮幸受邀擔任全中運代言人，在新竹縣熱情加持下，期許選手在賽場上充分發揮，奪得佳績。

全中運開幕式在22日登場、27日閉幕，將有網路直播，楊文科邀全國民眾屆時觀看，感受新竹縣為選手帶來的精彩表演。

縣府大廳擺設文創展示區，展示鋁合金水瓶、運動頭巾、手環、袖套、襪子、鑰匙圈、馬克杯等特別為全中運設計的文創商品，伴手禮展示區則宣傳竹縣在地特色農產品。

寶山出身的黃翌萱帶領的富博團隊，負責設計主視覺、專屬口罩、手持牌、手拿旗、伴手禮貼紙、LED發光行動看板等。

黃翌萱團隊也用新竹縣吉祥物皮皮獅和阿茶妹為主角做變化，如在跑道上奔馳、持槳划船、一身勁裝打羽球、戴著安全帽及墨鏡騎自由車等，張張可愛值破表。

主視覺LOGO設計，用2個路跑人形，組合成新竹的「竹」字，帶出速度感，呈現青春、運動、科技等元素，象徵運動員將攜手團結，順著新竹的風，贏向未來。