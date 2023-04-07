台東失智者關懷協會義賣自製餅乾，背面還有手繪小驚喜。（蔡旻妤攝）

台東失智者關懷協會與美和科大合作，今天帶領1群大孩子到太平文衡殿廣場舉辦義賣活動。（蔡旻妤攝）

台東失智者關懷協會與美和科大合作，今天帶領1群大孩子到太平文衡殿廣場舉辦義賣活動。（蔡旻妤攝）

鼓勵身障者勇於踏出家門與外界互動，美和科技大學社會工作系與台東縣失智者關懷協會合作，今天首次帶領1群失智身障學員到卑南鄉太平村文衡殿廣場義賣自製餅乾，鼓勵學員提升自信心，同時也減輕家人負擔。

民眾踏入會場，學員齊聲高喊「歡迎光臨」，隨後學員仔細數零錢、找零，再開心地向購買民眾說聲謝謝。鄒姓學員說，看到精心製作的餅乾排列在會場，再由自己親手賣出，感到很開心。

美和科大社會工作系學生廖述志說，一般社區適應課程較被動，日前帶學員們到大賣場、便利商店介紹商品，但缺乏學員主動性，為了讓學員主動勇於接觸人群，首度規畫踏出戶外義賣，藉此增加學員的能力與自信心。

廖述志說，經與失智者關懷協會多次討論、耗時2個月策畫，從教學員如何喊出歡迎光臨、招呼客人，銷售產品、找零開始訓練，這次活動是個起步，可以幫助學員和外界多接觸、建立自信心。

台東縣失智者關懷協會主任李中玉表示，學員容易有畏缩、不安全感、缺乏自信心等情況，要踏出家門走出戶外較困難，如今能夠走入社區接觸人群接觸是很大鼓勵。協會自今年2月起與美和科技大學社會工作系合作課程，目的在提升身障學員自信心、成就感、與社區融合能力。

李中玉說，今天以自製餅乾為主軸，從食材介绍、選擇模型、摺禮盒、繪圖、到手作餅乾、包裝等，都讓學員自主參舆；未來將與太平村鄰近各村或各社區合作，鼓勵身障學員發揮潛能，同時培養學員的工作能力。