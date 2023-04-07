士林地檢署昨偵結高端內線交易案，起訴「抗癌超級戰將」、衛福部食藥署專家委員劉滄梧及妻子施庭芳，另衛福部官員陳時中等人遭檢舉疑涉護航高端「卡疫苗」、突襲通過高端疫苗EUA、採購合約封存30年，涉嫌圖利、瀆職等罪。另由台北地檢署3名檢肅黑金主任檢察官簽分40多件「他字案」蒐證偵辦中。

北檢偵辦的40多件疫苗不法案，被告包括前衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅等人，罪名包括圖利、瀆職等罪。

2020年10月，國內疫情嚴峻，台灣東洋藥品公司宣布取得德國BNT疫苗在台代理權，預估採購3000萬劑，但20多天後東洋無預警宣布破局。各界質疑東洋代理破局過程，有人爆料BNT疫苗有中資問題，有立委陪業者赴疾管署洽商，民眾懷疑有立委介入、官商勾結「卡」疫苗，疑涉貪瀆，向北檢告發。

另前新聞局長鍾琴、新黨主席吳成典質疑政府以空泛政治性理由一再刁難、阻撓民間團體進口捐贈疫苗，質疑政府為護航高端疫苗「卡」疫苗，告發官員圖利罪。

食藥署通過高端疫苗EUA，國民黨認為衛福部在高端疫苗僅進行第二期試驗時即簽約採購，食藥署甚至更換反對免疫橋接的審查委員，讓高端獲取40.3億元的採購價金，去年7月告發陳時中、食藥署長吳秀梅2人涉嫌圖利罪。

去年9月國民黨立委質疑陳時中擔任疫情指揮中心指揮官時，一再刁難民間企業採購疫苗，將採購合約封存30年，面對調閱資料還將合約「塗黑遮蔽」，甚至被質疑有70億價差，告發陳時中瀆職罪。