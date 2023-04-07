新北市於去年底辦理疫後全國首發、海外學習團，由教育局副局長劉明超率團，30位國際技職領袖人才培訓班學生、3所技高校長、及全國唯一技職諮輔團老師赴美15日，並與美國喬治亞州學校簽訂合作備忘錄，搭建交流機制。返國後，學生統整三大學習任務，今舉辦學習成果發表。

教育局長張明文今出席發表會表示，學生於返國後經由2次培訓，系統整合所學，聚焦New Top World 海外三大學習任務：結交新國際夥伴、行銷新北市特色、分享新學習成果。

此外，透過小組內互評參與度、個人成績及學習手冊表現情形，以激勵技職人才的優異表現。總成績優異前3位同學獲頒iPad各一台，學習歷程最佳表現小組獲得3萬元禮券，勉勵孩子以雙語、科技和國際，為未來儲值加分。

獲得iPad獎勵的復興商工學生徐子涵表示，國際技職領袖人才培訓課程，引領學生踏入新的學習世界。不管是國際素養課程、線上海外學伴、美國加州見學以及小組共創，都耳目一新。