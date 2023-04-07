於1881年創立於東京銀座的SEIKO，今年歡慶110周年慶，因此推出Prospex、Presage、King Seiko三款周年紀念款式，致敬SEIKO改變日本製表歷史的重要時刻，其中King Seiko紀念表是以於1881年創立於東京銀座的SEIKO，今年歡慶110周年慶，因此推出Prospex、Presage、King Seiko三款周年紀念款式，致敬SEIKO改變日本製表歷史的重要時刻，其中King Seiko紀念表是以龜甲圖紋面盤展現武士精神，面盤採用日本的龜甲圖紋，有著「長壽‧吉兆」的象徵，有著祝賀SEIKO生日之意涵，King Seiko的起源地龜戶，也是因島型極似烏龜而得名。圖紋面盤展現武士精神，面盤採用日本的龜甲圖紋，有著「長壽‧吉兆」的象徵，有著祝賀SEIKO生日之意涵，King Seiko的起源地龜戶，也是因島型極似烏龜而得名。