腕表，不僅記錄了歷史，同時也傳承了經典，因此每逢周年慶典，都會推出紀念款腕表，致敬品牌重要的歷史時刻，也有開創未來新局的意義。愛彼（AUDEMARS PIGUET）為慶祝Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列「魔鬼末日」腕表30周年，推出黑色陶瓷版紀念表。

愛彼的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列腕表向來是最受歡迎的表款，尤其是1999年與魔鬼阿諾合作問世的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型「魔鬼末日」紀念款，更是經典，是愛彼表為電影《魔鬼末日》（End of Days）打造的腕表，也是愛彼首度採用黑色PVD不鏽鋼表殼配Kevlar高科技纖維表帶的表款。

愛彼表為慶祝Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列「魔鬼末日」腕表30周年，推出黑色陶瓷紀念款計時碼表，限量500只。（AUDEMARS PIGUET提供）

今年正逢該款腕表30周年，愛彼表特別以黑色陶瓷重新演繹當年的熱門表款，搭載4401自動上鍊機芯，表殼搭配鈦金屬連接扣、計時按鈕及底蓋，黑色表盤鐫刻「Mega Tapisserie」超大型格紋裝飾，搭配黃色測速儀、時標與指針，以黃黑雙色設計呼應原作，表徑43mm，限量500只。