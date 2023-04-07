靜宜女大生前往緬甸失聯10天仍是謎團，有網友列出她出國前與前男友的互動時間軸，發現她上月30日曾用手機傳貼圖給母親，當天就出國，2日手機變成男方使用，連門號都未換，網友質疑2人不是情侶關係，而是互相合作，由女方出國，男方在台掩護，以為短期能回來，殊不知女方入境後音訊全無。

該網友在PTT上發文，女大生上月29日辦新門號，在校園有發現身影，30號時新門號定位在桃園機場，早上還曾傳貼圖給母親報平安，原答應清明連假會回家，但家屬一直聯繫不上，2日家屬打舊手機就是前男友接的，前男友稱手機是女大生送的，他們上個月已分手，但原PO質疑「送手機還不扯啦，扯的是門號一起送？你還真的在用？早安圖誰傳的？」

女大生上月30日曾用手機傳貼圖給母親，當天就出國，2日手機變成男方使用，連門號都未換，網友質疑2人不是情侶關係，而是互相合作。（翻攝自PTT）

原PO說男子已被查出有詐欺前科，曾從事人蛇詐騙，但為何要用手機門號讓警方查訊號找上門，原PO質疑2人根本沒有分手，或是男方本來就不是男友，認為是男子連哄帶騙讓女大生出國，雙方都以為很快就能回來，所以男子就留在台灣用舊手機掩護女大生，直言「去查男的財務狀況吧，應該滿精彩的」。

據悉，女大生與男方曾共用手機，林女透過手機認識緬甸男網友搭上線，讓她隻身踏上緬甸仰光之路，男子說曾獲知對方認識國外南子，還得知她要出國，也曾勸其要小心；警方目前正清查其交友對象，強調目前就是先確定林女是否平安，待她回國後，若有涉及不法部分，再進行後續偵辦。