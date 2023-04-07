新竹市長高虹安就職滿100天，昨率市府團隊舉行記者會，細數上任後已完成的20大施政成果，然而市議員劉崇顯卻在臉書指出，高虹安提出的20大成果中，能稱得上是高上任後才有的嶄新施政的「只有2項」，其他全是既有的延續或延伸性政策。

高虹安昨細數20大施政成果，但劉崇顯卻在臉書上指出，包含慈濟關新年底通車、停車月租智慧便民、關埔空橋都計落實、推動擴校友善入學、通學專車安心放心、好孕專車全面開放、夜間假日臨托開辦、敬老愛心多元升級、重大工程興利除弊、活絡商圈舊城復興、果菜市場優化環境、空氣品質物聯創新等，皆屬既有市府公務體系就有在執行的「延續性政策」。

而市區公車園區整合、通學步道加速興建、代理教師完整聘期、單身青年租屋補貼、警消超勤效益提升、動物友善寵物公園，則皆屬於以既有計畫或中央補助為主體再執行的「延伸性政策」。

劉崇顯指出，在高虹安公布的20大成果中，僅祝你好孕凍卵補助、區域治理縣市共好， 這2項才是過往市府較無規畫基礎的「嶄新性政策」，佔整體成果僅10％。但他也說，新人上任受限於預算早已在前一年度編列完成，可以理解無法做出太多突破，也認為大概約要兩年後，才更能客觀評價施政好壞。

劉崇顯也提到，雖每屆市府都有嘗試與縣府溝通區域治理，不過簽訂合作MOU明確各個政策方向確實是頭一遭，然而細看內容並沒有太多具體的政策目標，最明確的反而是新竹市要 提高代燒新竹縣的垃圾量。

但若以這個條件為基礎，劉崇顯認為，縣府應該也要在MOU裡具體承諾處理頭前溪上游汙染源，避免流入竹市取水口，或是縣市共推「隨袋徵收」落實區域垃圾減量，才不會讓這份MOU看起來像不平等條約。