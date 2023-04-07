台中檢警查獲台版柬埔寨詐團組織7日起訴16人，營救出被害「豬仔」，該組織囚禁施暴手法變態慘無人道，1人因抵抗在10分鐘活活打死棄屍；還有人被電擊下半身及乳頭，成員還戲謔高喊「皮卡丘」。3、4坪大房間疊擠15人，毆打聲及慘叫聲四起猶如人間煉獄，每人一天最多吃2杯泡麵、3杯水，甚至組織成員表現不好，也會淪為「豬仔」。

有民眾去年12月8日在中市新社區第七公墓發現1具遭遺棄男屍，經檢警追查破獲一起台版柬埔寨詐團犯罪組織，成員對外以求職及收購金融帳號為幌子，帶被害人到金融單位辦好約定轉帳手續後，騙被害人要去領酬勞結果帶去拘禁，成為被害「豬仔」。

據了解，被害人被帶到拘禁處，立即被壓制，搜刮走手機等物品後，被以膠帶或眼罩蒙眼，再上手銬腳鐐，遭毆打後丟進房間關。警方攻堅營救時驚見在3、4坪大小房間內竟關了15名男女，多人疊擠一起，傷痕累累慘不忍睹，

被害人不能自由進食、活動及洗澡，手銬、腳鐐也不能解開，一天只能吃1至2餐，每餐都吃泡麵，裝在1個紙杯內只有3、4口；一天只供應3個紙杯量的水，1次提供1杯，飯後10至15分鐘被帶去上廁所。

2022年12月7日凌晨，林男被帶進拘禁處後不斷反抗，成員持手銬、球棒敲擊林頭部，發現打到已無呼吸心跳後，緊急作人工呼吸施救無效，拿黑色大塑膠袋裝遺體搬到車上，運往台中新社第七公墓棄屍。

犯罪組織凌虐手法慘無人道，由成員架住被害人站立，再持電擊棒電擊被害人下半身及乳頭，過程戲謔高喊「皮卡丘」，將電視音量調大聲掩飾犯行，凌虐過程還錄製影像傳送到組織群組。

此外，組織成員若表現不好，竟會被淪為「豬仔」，有2名成員成為被害人也遭囚禁施暴凌虐。