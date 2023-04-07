菸害防制法新法自3月22日上路，全面取締電子煙及未經審查通過的加熱菸。國民健康署今公布最新統計，截至4月5日共查獲295件疑似違法案件、2709件次商品，其中以電子煙占多數。另國健署也公布目前查獲件數最多的網路平台，第一名是蝦皮購物，其次是露天拍賣，呼籲業者或賣家勿心存僥倖，如查獲販賣、展示或廣告行為，最高可開罰200萬元。

菸害防制法上路2周，國健署與各地方政府衛生局合作針對違法產品及違法行為依法查緝，重點對象包含實體店面、夜市流動攤販、送貨到府或到府推銷、校園周邊兜售、網路平臺及網路社團等，針對其營業或販售行為（如販售、展示違法產品）、廣告宣傳方式（如實體店家所懸掛的招牌、網路平臺之銷售網頁資訊等）加強查處。

國健署統計，截至112年4月5日為止，合計查獲2709件次商品（包括實體店211家次），其中電子煙2386件次，加熱菸323件次；所涉網路平臺查獲件數，依序為「蝦皮購物」683件、「露天拍賣」434件、「Instagram」398件、「Facebook」369件、「PChome」250件、「Youtube」229件 、「Dcard」117件、「7-11賣貨便」78件、「全家好開店」77件、自架網站71件、「旋轉拍賣」2件、「MOMO」1件等，仍有業者持續在網路上販售或未將舊有廣告移除，都涉及違法。

另外，截至112年4月5日統計各縣市衛生局回報稽查情形，疑似違反菸害防制法相關規定共計295件；包括販賣電子煙149件、廣告電子煙82件、展示電子煙40件、廣告加熱菸14件、販賣加熱菸10件。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀說明，目前查獲295件疑似違法案件，正進入行政調查程序中，裁罰金額尚未出爐；國健署已請網路電商平台業者建立嚴謹的管理與審查機制，避免所屬會員提供虛偽不實的個資，並自主查核發現違規商品立即下架，以免觸法受罰。

菸害防制法新法全面禁止電子煙及未經審查通過的加熱菸，並加重罰責，販售或展示可開罰20萬到100萬元，供應者可罰1萬到25萬元，廣告者可開罰40萬到200萬元；如製造或輸入業者有廣告行為，罰責更加重至1000萬至5000萬元。