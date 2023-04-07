士林地檢署偵辦高端內線交易，清查自2020年2月起22個時段發布的重大訊息，發現衛福部食藥署、疾管署早在2021年2月間，約見高端公司人員，已訂下將採購500萬劑疫苗，時任衛福部部長陳時中不斷放出利多，士檢收案調查「政府帶頭炒股」，認為所有訊息都是事實並無炒作，未涉及不法，並未任何官員、高端公司高層。

士林地檢署7日偵結起訴專家審查委員會的專家委員劉滄梧洩密罪，妻子施庭芳內線交易，不法所得15萬1000元，因主動繳回犯罪所得，建請法院依法減刑，另15人均因非內部人員獲不起訴。

2021年2月全國疫苗短缺時，衛福部約見高端公司，要求準備原料、設計生產排程，同時與食藥署議約，當時高端疫苗並未通過第2期人體臨床試驗，2021年3月5日高端董事會開會要求總經理每劑不得低於700元的價格，授權與相關單位協商討論採購合約，短短3個月，股價從100元飆漲到417元，時任衛福部部長陳時中4次在媒體上放出消息。

檢方整理媒體報導資料，藉以確定「重大消息」明確時點，發現衛福部2月1日約談高端公司後，高端立刻公告重訊，國產疫苗同年5月生產，6月將完成緊急授權審查，2月8日陳時中在媒體上說「大力扶植本土新冠疫苗」，並以加入「國際賽」，股價大漲至163元。

陳時中更在媒體上稱「拼疫苗自給自足」，3天後，就出現消息指稱，高端首批交貨500萬劑，此時股價已經高漲到194.5元。緊接著到了3月22日媒體報導，陳時中盼總統帶頭打國產疫苗，總統府也證實總統願以實際行動支持，陳時中3月24日說出「3月底與2國產疫苗廠簽約採購」，當天股價收在249元。

處分書則指，早在2月1日衛福部約見高端公司，已經洽議新冠肺炎疫苗採購，2021年5月28日晚間疾管署才以電子郵件通知高端公司雙方已應完成合約簽署，高端公司2天後，星期日晚間發布重大訊息，宣布疾管署將向高端公司採購500萬劑，而7月19日疫情指揮中心記者會公告，高端新冠疫苗透過專家審查取得緊急使用授權（EUA)。

檢方表示，衛福部、高端對媒體放出的消息並無不實，另外民眾、國民黨質疑「卡疫苗」，突襲通過高端疫苗EUA、採購合約封存30年，陳時中等官員涉嫌圖利、瀆職等罪，台北地檢署共受理40多案，由3名檢肅黑金主任檢察官簽分「他字案」蒐證偵辦中。