竹北市博愛國中邱姓學生去年12月發生嚴重車禍，送林口長庚做雙腳截肢手術，脫離險境後在東元醫院治療復健4個月，接下來將轉院做進一步手術，家中難以負擔龐大醫療費用，在縣府、學校與議員奔走下，由院方和金石醫療慈善基金會協助所有醫療費用，縣長楊文科特別探望邱生暖心慰問，祝他早日康復，同時頒感謝狀謝謝醫院和基金會雪中送炭！

楊文科說，邱同學目前病情穩定進入復健療程，但未來仍有器官重建和需裝輔助義肢的需求，特別感謝東元醫院及基金會全力支持所有醫療費用。

邱生對程式設計很有天分，雖然躺在病床上，仍透過視訊上課，維持學業進度，上進態度讓校長及師生們非常讚賞，並鼓勵他持續學習程式設計。

東元副院長林鎮宇說，邱生送醫時傷勢嚴重，院方立刻動用所有外傷醫師全力搶救，並即時聯繫林口長庚醫院做轉診後送，全力救治邱生脫離險境。

邱生2月回東元醫院做長時間治療及復健，院方整合多科室醫療團隊及資源，提供最好的協助外，更發揮醫者大愛情懷，由院方和金石醫療慈善基金會提供邱生在院的所有相關醫療費用，讓經濟拮据的家屬獲得最大的幫助。

邱生這4個月治療期間，院方全力做好身體器官重建，與心理建設，盡力回復原有功能，邱生下肢部分，希望未來能透過輔具義肢協助行動。

「我們不再徬徨，面對吧!」邱媽媽說，孩子很勇敢，4個月下來，接受到大家很多的愛心及關心，不管認識與否都盡力幫助他們，心中的感激已沒辦法用言語來表達！

邱媽媽對兒子說，「那麼多人關心你，媽媽只能陪著你，未來還是要靠你自己，期許你未來有能力也能成為別人的貴人，感謝遇到的這些貴人與我們面對這一切！」

楊文科指示教育局和社會處，全力協助邱生後續學業生涯，減輕家庭負擔，盼邱生早日康復，未來更加順利。