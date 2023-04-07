瓦斯閥門正常情況。（北市議員張志豪提供／張芷瑜台北傳真）

上個月北市大安區餐廳發生瓦斯起火事故，到場救災按圖卻找不到瓦斯閥門，北市議員張志豪批評，北市共2萬3065個瓦斯止氣閥，竟有3613個遭不當掩埋且圖資錯誤，恐影響救災進度，對此，北市產發局公用事業科長何明育表示，已於3月30日開會，要求各瓦斯公司於3年內完成現有遭埋沒孔蓋改善作業。

張志豪指出，一個月前大安區餐廳瓦斯起火事故，但瓦斯公司到場卻找不到瓦斯止氣閥，花90分鐘才撲滅火勢，經調查發現，全台北市共2萬3065個瓦斯止氣閥，竟有3613個遭不當掩埋，且瓦斯止氣閥圖資錯誤百出，恐影響救災進度，應由責督導負責督導相關局處的副市長，召開跨局處會議，重新檢討SOP。

北市議員陳宥丞也說，2018年台北市內湖區東湖市場外，有工人進行號誌電纜工程時，施工不慎造成瓦斯外洩冒大火，當時就因管線圖資有誤，按圖施工還是挖到管線，應該把民生管線的圖資徹底整合，避免再次發生。

北市議員黃瀞瑩表示，在瓦斯漏氣點不明確，現場又找不到閥門下，按通報處理流程，要等瓦斯公司到場開挖止漏，最長要等120分鐘，但人民生命安全不能等，市府應立即檢討並修訂SOP，強化跨部門防災整合，也應加速汰換北市瓦斯公司老舊管線。

北市議員林珍羽強調，北市每年有數百起瓦斯外洩事故，但產發局網站上的天然氣表外管線漏氣紀錄表，竟只統計到2020年3月，除更新資料，台北市現有25.9％的瓦斯管線埋設時間逾50年，要定期檢視老舊管線汰換期程，蔣市府應該緊盯，不能樣讓市政向瓦斯管線一樣漏氣。

產發局公用事業科長何明育表示，埋在地下的管線眾多，有台電、自來水、固網業者、瓦斯等，瓦斯管線就占7成，而3613個被掩埋瓦斯止氣閥，士林區占最多有849個，已於3月30日開會，要求各瓦斯公司於3年內完成現有遭埋沒孔蓋改善作業。

何明育也說，要求瓦斯公司在改善前加強巡查，避免災害發生，也持續督導4家瓦斯公司汰換老舊管線，而網站上的天然氣紀錄表，下周五前會完成更新；工務局道管中心工務所主任李宗賢表示，召開跨局處會議部分，一周內會給答覆。