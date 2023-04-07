工研院宣布子公司創新工業技術移轉股份，攜手長興材料工業、巨大集團、和大工業及新光合成纖維等4家台縣臺灣指標性企業成立「研創資本公司」，協助工研院技術團隊加速創新創業，縮短技術研發及產品製造打入市場的過程，力促新創產業快速跨入新興領域。

工研院院長劉文雄表示，由工研院孕育出的研創資本公司，將鏈結國內企業集團資源和工研院研發創新技術，通過多元化的投資策略和跨領域技術結合，讓有潛力的研發團隊，提早接觸資本市場，布局新創。

劉文雄強調，研創資本公司一定能發揮更大的作用，為國家的經濟發展和社會進步做出更多的貢獻。

研創資本公司董事長劉佳明表示，台灣在201年已名列全球前100個新興創業生態系名單，但資本、市場等資源仍有所受限，該公司推動早期資金計畫，匯集國內企業集團的力量，以共同創業精神，早期投資工研院具潛力的新創團隊。

在新創培育過程中，將同步投入企業資源，協助新創團隊取得產品及市場驗證的先機。

研創資本公司具有三大特點，第一，低風險高廣度，透過合資經營、多面向選案，提供企業在低風險與高廣度投資思維下，選擇並投資有潛力的新創團隊。

其次，優質投資案源，鏈結工研院跨領域科技人才庫，為企業整備優質新創種子。

第三，市場導向的新創培育，企業可依跨域創新或垂直整合策略，協助新創團隊擬定發展方向，雙方互相協作，讓企業加速內部整合應用，回應外部市場需求，持續提升台灣產業全球競爭的實力。