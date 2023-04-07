士林地檢署偵辦高端內線交易案，將涉嫌內線交易的王信雄、操縱股價的廖學邦2人移轉管轄至台北地檢署偵辦，其中廖學邦是在PTT、各大股市粉絲團中討論聲量極高的股市大戶「凱基松山哥」，由於高端股價在2021年6月間多次異常漲跌，其中凱基證券松山分公司6月8日當日買超高端破千張，懷疑「松山哥」廖學邦涉嫌在2021年6月15日高端解盲期間操縱股價，炒高高端股價，因此將他列為證交法被告偵辦。

另王信雄是高端副董事長兼總經理陳燦堅好友，士檢去年曾搜索約談他，訊後諭令王5萬元交保，因此北檢將王列為偵字案被告偵辦。

據了解，廖學邦年約30歲，政大法律系畢業，擅長股市當沖，網路盛傳他4年下來獲利數千倍，估計2021年獲利已數億元落袋等等。

據指出，廖父原本是雲林某中學數學老師，後來因為對股市頗有涉獵，1997年和友人一起開設「大豐證券」經紀券商，當時公司就登記在現在的凱基證券松山分公司附近，讓廖學邦之後都在凱基松山公司下單，被稱為「凱基松山哥」。

據財經媒體報導，廖學邦因父親是券商，從小就耳濡目染跟著讀《財訊快報》、學看K線圖，自大學開始就拿著壓歲錢投資股市。

2020年新冠肺炎疫情爆發，高端股價就開始飆漲，從30元附近開始上漲，短短1年半暴漲超過13倍，且2021年國產疫苗成為政府防疫重點後，高端股價再漲逾180％，尤其在國產疫苗尚未通過二期試驗前，高端就曾在5月中衝上417元，引發熱烈討論。

檢調發現，高端2021年5、6月期間，股價先連吞6根跌停板摔至谷底，接著又在解盲前翻紅連拉3根漲停，甚至出現漲停殺至跌停又拉回的極端盤勢，引起PTT網友們熱議，更有人開始擔心曾在8日當天買超高端1485張的凱基松山公司「松山哥」的安危，直呼「松山哥塊陶啊」。

但檢調懷疑「松山哥」廖學邦涉嫌操縱股價，涉犯《證交法》，士林地檢署將廖列為被告，並以廖炒股地點屬於北檢轄區，移轉管轄北檢接續偵辦中。