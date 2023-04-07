烏克蘭為準備春季反攻，除軍方組建北約標準的新正規軍外，另由內政部招訓8個強襲旅共4萬兵力，成員含沒軍事經驗平民、退伍軍人與警員，其中2.5%是女性。

路透社報導，在俄國全面入侵烏克蘭1年多後，此前擔任翻譯、沒有軍事經驗的亞歷克斯（Aleks）正持槍在森林挺進，在其中一個烏軍最新軍事單位接受伏擊敵軍訓練。

亞歷克斯所屬的「鋼鐵疆界」旅是8個烏軍想投入春季反攻的新募志願軍團之一，這些被稱為「強襲旅」（storm brigades）是由烏克蘭內政部招募。

亞歷克斯在秘密的烏國訓練設施受訪時告訴路透社：「我希望戰爭能盡早結束，盼望這些新成立的打擊旅能有幫助。」他出於安全因素不願提供全名。

拜社群媒體和廣告積極招募之賜，這些強襲旅招收到動機強烈的志願者。烏軍在像巴赫姆特（Bakhmut）等烏東城鎮遭俄軍連月大量削弱，陣亡數千人。

由烏克蘭內政部組建的這些強襲旅，將與正在西方代訓、配備西方戰車所組建的新一批烏克蘭正規軍並肩作戰。強襲旅個個都有響亮名稱：「颶風」、「斯巴達」、「前端」、「狂怒」等，以及從早為外界所熟知的亞速營（Azov Regiment）擴編成的亞速旅。

烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）告訴路透社，他相信烏克蘭還有可觀的軍事動員潛力，這些強襲旅是從今年2月開始招募，不乏女性、毫無軍事經驗者應召，當然也含有退伍人員與警員。

克利孟科表示，全無經驗的平民需訓練達4個月，但退伍軍人或警察僅需2個月就能訓練完成。

鋼鐵疆界旅3月24日就在一處秘密地點打靶、訓練操作小型無人機、撤退和救援傷兵。鋼鐵疆界旅的旅長帕特迪爾（Valeriy Padytel）去年曾率烏國邊防部隊防守馬立波（Mariupol），馬立波淪陷時被俘，去年9月換俘時回國。

有別於正規軍，這些強襲旅均隸屬烏克蘭內政部而非國防部，一如之前的亞速營（Azov Regiment）。亞速營之前因據守馬立波市內的亞速鋼鐵廠（Azovstal）而名噪一時。

克利孟科表示強襲旅有2.5%的戰士為女性，還說「她們對敵人的恨意不輸男性，希望服役」。

21歲的瓦卡（Vakha）說他原本抽籤進陸軍，但主動要求換到鋼鐵疆界旅；狄米托（Dmytro）此前為銀行換匯人員，他說因想復仇並赴前線作戰而加入鋼鐵疆界旅。