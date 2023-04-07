▲市府發言人余治明回應，議員的指正是最大的鼓勵，感謝他們的鞭策，市府會更努力讓基隆更好。（本報資料照）

基隆市長謝國樑上任已滿百日，民進黨市議會黨團7日上午召開記者會，批謝的Gogoro政見跳票、染疫慰問金跳票、基隆捷運跳票，三大政見連續跳票，不做事只會作秀，是「全國首創跳票市長」。對此基隆市政府發言人余治明回應，議員的指正是最大的鼓勵，感謝他們的鞭策，市府會更努力讓基隆更好。

民進黨黨團總召鄭文婷表示，觀察謝市府團隊上任百日以來的結論，可以歸結出謝是「全國首創」的「跳票市長」，包含電動機車Gogoro政見跳票、全民染疫慰問金跳票、以及基隆捷運跳票。其中有關Gogoro的部分，市府開標的結果，Gogoro完全沒有來投標，表示Gogoro沒辦法接受市府開出的招標條件，這項政見就形同跳票，謝國樑也在市議會道歉，承認跳票。

參加立委初選的市議員張之豪表示，謝國樑選前做了相當多承諾，選上後發現做不到，就開始跳票。其中基隆相關的重大建設不是停擺，就是生變，像是基隆捷運的預算與周邊的建設與開發規畫，遲遲生不出來，這些都是基隆政府分內的工作。但市府現在不但沒做，開始把所有做不到的政見都甩鍋給中央，歸咎於中央和地方對抗。但一個只會對抗的市長，最後受害的是基隆市民。

黨團副總召張顥瀚表示，謝國樑除了跳票之外，現在更荒唐的是，謝還想訴諸護海公投，轉移施政不力的焦點，奉勸謝市長要學侯友宜「侯侯做代誌」，這才是一個市長要做的事。最後黨團成員用LA BOYZ的「跳」歌曲呼喊一直「跳跳跳」的口號作總結，展現出諷刺的喜感。

對此基隆市政府發言人余治明回應，議員的指正是最大的鼓勵，感謝他們的鞭策，市府會更努力讓基隆更好。