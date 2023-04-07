隨著各縣市陸續舉辦音樂祭，臺東今年於清明連假在杉原灣吹起音樂號角，成功打響東浪音樂品牌，首次加入尬電元素，以「原創性」與「在地化」集結各類音樂中的翹楚，連續四晚共邀請24組卡司輪番上陣，由玖壹壹、Matzka、黃小琥、阿爆 Abao 及動力火車領軍，包含人氣爆棚的「國民姐夫」DJ KOO 具俊曄、世界百大 DJ RayRay、孫盛希、KARENCICI、呂士軒、J.Sheon 及持修與知名舞團、樂團等接連開唱，每晚湧入大批民眾到場卡位，近距離與歌手同嗨，超過三萬人湧入杉原灣，４月4日最終夜邀請金曲獎最佳新人持修及不滅天團「動力火車」壓軸演出，民眾隨節奏搖擺跳動吶喊，引爆現場氛圍至最高潮，讓為期四天的沙灘音樂會畫下完美句點。

東浪嘉年華活動意象2。(臺東縣政府提供)

杉原灣自開放全民共享以來，逐漸找回臺東人過去記憶，今年的東浪嘉年華更讓大家感受到杉原灣獨特魅力，活動自公告後，隨即引發高度關注，成為討論度最高的話題，活動邀請Matzka擔任音樂總監，規劃4大主題「東、音浪」、「浪、南島」、「洶、黑潮」、「湧、杉原」音樂會，不少人連續四天都來報到。此外，活動期間交通接駁車疏運狀況良好，四天音樂會期間均在30分鐘內完成疏運，台東縣政府除感謝民眾耐心等候，充分發揮自律精神，配合交通宣導及疏運措施，也感謝在地「莿桐部落」夥伴們共同參與活動，推動南島部落傳統文化，並協助活動期間清潔維護工作，讓民眾在舒適整潔的環境下盡情玩樂。

明年全台各大沙灘音樂節，你想好要去哪一個了嗎? 無論如何，杉原灣的東浪嘉年華都將成為你的口袋名單！

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