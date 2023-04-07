蔡英文總統結束友邦瓜地馬拉、貝里斯的訪問，過境美國，在雷根圖書館與美國眾議院議長麥卡錫會談，並與跨黨派議員進行雙邊領袖會議，今返抵國門；民進黨發言人、國際事務部主任謝佩芬今表示，這是台美緊密關係的最佳印證，「美方的堅定支持讓台灣人民了解到，我們並不孤單」。

提到蔡麥會，謝佩芬表示，此次雙方會面，受到世界矚目，這不僅是民主國家展現團結的重要進程，也是臺灣人展現保衛民主與和平的宣示。

謝佩芬說，蔡英文總統此次出訪，對國際社會重申台灣維護和平現狀的決心，期盼讓台灣人民繼續在自由開放的社會中生活，相信全世界都聽見台灣的聲音。黨主席賴清德也多次強調「我們要持續深化台美關係，在各領域與世界民主陣營的夥伴緊密合作，為印太區域的穩定做出貢獻，達成守護民主、和平與繁榮的新世代使命。」

謝佩芬說，儘管蔡英文總統啟程前，宏都拉斯罔顧兩國多年交誼，與我斷交，但面對中共威脅與壓迫，民進黨上下一心，與台灣人民共同面對困境，開創新局。

謝佩芬說，除了在台美關係達到長足進展，蔡總統此行「民主夥伴共榮之旅」進一步鞏固我國與邦交國的雙邊關係，在多項合作上證明勇氣、努力、決心和勤奮，能達到與友邦國家雙邊互助互惠、共榮共好的驕傲成就。

謝佩芬表示，蔡總統領導的民進黨政府秉持「踏實外交、互惠互助」的目標，支持友邦長期、實質的發展，繼續和國際上的民主夥伴相互合作。除此之外，海外的台灣僑民也發揮重要的民間外交作用，此次行程，皆可見到海外臺灣人熱情的迎接與支持，僑民與當地政府、民間各界所搭建的橋樑，同樣為台灣外交做出重大貢獻，我們感謝外交團隊及海內外台灣人無私奉獻。

謝佩芬指出，很遺憾地看到，中共持續對蔡總統過境美國文攻武赫，不僅完全違背台灣主流民意，更與民主國家對蔡總統的高度評價大相逕庭，未能展現大國格局。

謝佩芬強調，蔡總統透過此次出訪，讓全世界再一次看到台灣維護和平、捍衛民主的堅定意志與決心，我們也持續在經貿、科技、文化等領域上，拓展台灣軟實力，這是全體國人共同期待的國家發展，也希望在野黨能正視蔡英文總統的出訪，並正確解讀國際訊息，才是能有助台灣利益。