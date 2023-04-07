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天使二刀流好手大谷翔平6日擔任先發投手，以6局失1分狂飆8次三振好投，漂亮拿下本季首勝，7日天使官方公布大谷翔平下次登板時間，將會是12日面對國聯東區隊伍國民隊，這也會是大谷翔平本季首次在主場先發登板，也是生涯首度以投手身分面對國民。

大谷翔平本季先發登板2場，拿下1勝0敗，12局當中送出18次三振，只丟1分責失，防禦率為0.75，美中不足的是投出7次保送及2次觸身球，兩項數據目前都是全聯盟最多。大谷本季維持投1休5的頻率，下場登板將交手投、打生涯皆從未對戰過的國民。

大聯盟今年擴大對戰組合，一支球隊至少會與其他29球隊伍進行1次系列賽，大谷翔平有機會陸續解鎖新對手，他的投球生涯尚未交手大都會、國民、費城人、教士、道奇及國聯中區所有隊伍，而大谷將主投天使對戰國民系列賽的最後一場先發，代表他會先以打者身分探索國民底細。

按照天使投1休5的節奏，大谷翔平投完國民後的下場登板將是18日客場面對紅襪，屆時有機會交手WBC隊友、日本隊4棒強打吉田正尚，也會是兩人首度在大聯盟展開對決。