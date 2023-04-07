美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul R-TX）率團訪台，並於在今日拜會立法院並開記者會，媒體詢問立法院長游錫堃，是否會對於俄羅斯領導人普丁和中國大陸領導人習近平接近的關係，對台灣有影響；游坦言，台灣人民確實會擔心中國大陸與俄羅斯的合作，他們要共同推動百年變局當然都會擔心。

游錫堃指出，對於世界局勢變化，以台灣是個愛好和平的國家，台灣人民會擔心現在包含中國和俄羅斯的合作，要共同推動百年變局當然都會擔心，去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，台灣跟全球民主國家都會感到錯愕，忽然間要打就打，更感覺到威權體制國家的不可測，隨時準備侵犯別的國家，什麼時候行動無法預料。

游錫堃強調，大家都希望和平，全球發現和平很脆弱，民主國家應該隨時要警惕，威權國家他們隨時可能侵略，讓民主國家更加團結警惕。

游錫堃指出，普丁等於吃東西，覺得烏克蘭是很好的食物，沒想到像魚骨頭梗在喉嚨，吞不下去也吐不出來，所以這樣也會讓習近平更加有警惕，這個就是剛才主席麥考爾所講的，台灣只要有辦法變成吞不下的魚骨頭，就不敢來打。

游錫堃說，台灣海峽天險又有美國友邦國家進步的武器，台灣人民現在的防衛意識很堅強，就是最好的國防，這三樣都具備，台灣是豪豬，美國武器也能如期提供，我們固守海峽天險，台灣就是刺蝟戰略，習近平聰明就不敢打過來。