去年「大林蒲沿海六里遷村自救會」蔡姓成員不滿遷村，在Line群組內罵高雄市長陳其邁是「貪二代」，內容遭截圖並傳到陳其邁本人手上，陳其邁果真報警提告。高雄地院認為蔡男在群組內道歉已有悔意，依散布文字誹謗罪判他拘役20日，得易科罰金、緩刑2年、向公庫支付1萬元、接受法治教育課程2場次。

70歲的蔡姓男子去年7月21日起，在「大林蒲沿海六里遷村自救會」LINE群組中，張貼「可見貪二代是故意黑色幹到底，不怕高雄百姓死活啦」、「紅毛港遷村後至今仍在告貪二代當陳代理市長時，把政院發給紅毛港遷村費3百多億，污掉了91億，至今還訟累不斷，貪二代還謊稱紅毛港遷村是作的最好的遷村案，真是黑心肝！」、「他不是勾結廠商要貪大林蒲5千億嗎？他選了兩次市長，預先向各廠商拿了超過2千億選舉費;韓前市長選高雄市長時，黨主席也才給韓前市長12萬公費選高雄市長」3篇訊息。

相關貼文事後遭群組內成員截圖，轉告陳其邁，陳其邁立刻委由機要秘書向高市刑大報案提告，高雄地檢署依公然侮辱、加重誹謗罪罪、公職人員選舉罷免法起訴蔡男。

蔡男到案時辯稱，這些內容都是聽自救會長黃琨育所說，但黃琨育出庭卻打臉蔡男，否認自己曾說過這些話，應該是蔡男記錯了。

由於當時陳其邁尚未登記參選市長，因此檢方僅依妨害名譽罪起訴蔡男。

高雄地院考量蔡男沒有前科，已在群組內道歉，最後依散布文字誹謗罪判他拘役20日、得易科罰金、緩刑2年，緩刑期間須向公庫支付1萬元，應接受法治教育課程2場次。