中市已婚蕭姓員警戀上報案民眾陳女，兩人發生婚外情，因零用錢起爭執，陳女報案指控蕭趁機性交，催促他離婚以修成正果；又到網路爆料，貼出蕭照片、全名及警編，還稱他涉性侵及不正常男女關係，豈料，此舉驚動正宮，追問知情後怒與蕭男離婚，並控告陳女侵權求償。陳女辯稱，遭蕭大獻殷勤、矇騙單身，法官判賠5萬元，可上訴。

蕭姓員警在1998年結婚，2021年11月間認識到派出所報案的陳女，同年底兩人發展為男女朋友，蕭常夜宿陳女家發生性關係，陳女要求每月8000元零用錢、蕭先降為6000元，後不給錢，兩人發生爭執。

陳女恐嚇蕭男，要告他趁機性交妨害性自主，蕭男怒回：「妳要把我搞臭，要報案就去吧！」，結果，陳女到派出所報案控告，該案獲不起訴處分。

事後，蕭男遭調職，陳女陸續以通訊軟體LINE傳訊給蕭男：「我對你是真心喜歡」，兩人「發生關係」帶給他開心快樂，「一個月給我8000，你會死？」，「希望你先把婚姻結束掉」，「淨身出戶，人生才有辦法重新開始」，「我無法當第三者，也不願」等語，並傳給他兩人半裸床照。

陳女在2022年2月27日在網路爆料，貼出蕭男全名、警編，已婚、育有1女，並指稱他涉及性侵及不正常男女關係，蕭在同年5月離婚，蕭妻控告陳女侵害配偶權求償。

陳女抗辯，蕭男當初大獻殷勤，矇騙單身才成為男女朋友，2022年2月間經蕭的同事告知已婚，她才知受騙、切斷兩人關係，並向警方單位舉發，蕭遭記大過調職。因蕭同年3月間表示，已離婚恢復單身，她聽信再恢復兩人關係；但蕭同年7月又以LINE承認還已婚，她即回文：「當我瞎了眼，看錯人」，「從今以後請走各的路」。

法官認定，陳女得知蕭已婚後，仍在2022年3月19日與蕭男半裸床拍照，逾越男女往來分際，侵害蕭妻配偶關係身分法益，且情節重大，判賠5萬元。