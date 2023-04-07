清明連假甫結束，中央流行疫情指揮中心今表示，目前新冠疫情處於低點且持續下降，若疫情穩定，預計4月17日起進一步放寬公共運輸口罩規定，但醫療照護機構及救護車仍維持戴口罩。

我國自2月20日起室內口罩解禁後，仍規定大眾運輸工具、醫療照護機構必須戴口罩。防疫指揮官王必勝表示，考量國人群體免疫保護力提升、變異株疫情威脅不大，加上民眾自主戴口罩，如果清明連假後疫情持續穩定，擬於4月17日放寬大眾運輸口罩規定。

指揮中心說明，4月17日起，於以下指定場所或運具之室內空間，仍須按規定全程戴口罩，包括：救護車、醫院、診所及其他醫療機構；藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所或護理之家等醫事機構；長期照護機構、安養機構等老人福利機構；榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙住宿式機構。

另針對學校相關運輸工具，如校車、幼兒園專用車、校園接駁車，則比照公共運輸，由「規定戴口罩」改為「建議戴口罩」，一併於4月17日起實施。指揮中心提醒，搭乘特定運具如復康巴士時，仍建議配戴口罩。

王必勝指出，大多數國家已不再規定公共運輸戴口罩，改為「建議自主戴口罩」，新加坡、南韓分別於今年2月13日、3月20日宣布僅醫療院所須配戴；日本更在今年3月13日，全面取消室內外口罩令。