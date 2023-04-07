校長石文傑表示，大樓建設經費由國教署補助8541 萬元，學校自籌約170萬元，感謝王縣長及縣議會，協助解決文化審議與都市計畫等困難。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

加工中心暨體驗館1、2樓為精密加工中心，主要作為機械科實習場域，設備是由彰工文教基金會董事長蕭瑞芬贊助。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

國立彰化師大附工精密加工中心暨建築創新設計體驗館，耗時3年終於完工7日啟用，彰化縣長王惠美現身剪綵，校長石文傑表示，大樓建設經費由國教署補助8541 萬元，學校自籌約170萬元，感謝王縣長及縣議會，協助解決文化審議與都市計畫等困難，未來提供學生更好的職訓場地，培育更多精密加工人才。

彰師大附工校長石文傑表示，加工中心暨體驗館原址是舊有的教職員宿舍，至今已經有50餘年歷史，經教育部國教署核定補助經費8541萬元進行整建，要謝謝王惠美縣長團隊給予很多支持，還有議員黃千宴居中協調，讓大樓順利完成。

加工中心暨體驗館1、2樓為精密加工中心，主要作為機械科實習場域，設備是由彰工文教基金會董事長蕭瑞芬贊助，3、4樓是建築創意設計體驗館，為建築科實習場域，未來主要培訓電腦、CNC、五軸加工機等相關技能人才。

王惠美表示，彰化是中小企業原鄉，精密加工對產業發展非常重要，藉由精密加工中心來培育更多人才，縣府也持續推動二林精密機械園區，讓產業能更方便取得設廠的土地空間，讓彰化培育的人才有更多發揮更空間。

王惠美說，建築創意設計體驗館結合學理及實務，配合縣內7所國中技藝教育，相信未來能培育更多在地優秀人才，也期望場館啟用後，讓師大附工的學生能充分發揮教育目標，讓學校培育在地更多優秀人才。