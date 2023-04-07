一名女網友說家中大哥結婚後，大嫂與父親不合，竟直接把父親趕出家門，由4個子女負責租屋、生活費，大嫂還要求每週的生活費放在租屋信箱就好，不讓大哥與父親見面，沒想到近日大哥發現上周生活費未動，進屋一看父親已死亡3天以上，該女網友痛批「爸爸死掉了，是誰的過錯？」

「爸爸死掉了，是誰的過錯？」該女網友在臉書「匿名公社」發文，她的父母有3個小孩，老大是男生，其餘是女生，母親與父親分居多年，大哥結婚後，大嫂因與父親不合，就要求全部人搬離住處、遷出戶籍，由4個孩子分擔父親的租屋生活費，她的2個妹妹因已經嫁出不住家裡沒有意見，父親搬則後對大兒子寄予厚望，但大嫂仍不讓大哥與父親見面，連每週生活費都是放在信箱。

該女網友說，大嫂不讓大哥與父親往來，連碰面都要事先告知，而父親自此整天鬱鬱寡歡、食不下嚥，一起床就喝酒，喝醉了睡覺，睡醒再喝，日前大哥發現信箱內的生活費沒被拿走，進屋一看發現父親倒在臥室已無呼吸心跳，送醫不治，法醫認定死於器官衰竭且已過世三天以上。

原PO痛批父親的死該怪罪誰，其他網友紛紛留言「那你要怪你哥呀，為什麼這麼聽老婆的話，只能說現在養孩子還是留錢在自己身上」、「妳是大妹？妳是不是覺得哥哥會回去放錢就沒妳的事，妳不會定時回去看」、「如果老爸身上有錢有保險，接下來準備上演金錢爭奪戰」、「通通都有錯，但是死後再來問誰的錯有用嗎？」、「四個子女+媳婦都有錯」。