好萊塢男星藍斯瑞迪克（Lance Reddick）出演過多部戲劇及電影，在《捍衛任務》飾演最強飯店櫃台經理「沙隆（Charon）」，成為其代表作之一。怎料，《捍衛任務4》上映前夕，他被發現倒臥在家中猝逝，享壽60歲。如今死亡證明被曝光，死因確定為缺血性心臟病。

據《TMZ》報導，藍斯瑞迪克當時在後院倒下，妻子見狀立刻通報救護車，卻已來不及。而該篇報導也附上他的死亡證明書，提及其死因是缺血性心臟病，同時也被診斷出患有冠狀動脈硬化疾病，內容中也透露遺體將會火化處理。

此外，藍斯瑞迪克生前的最後發文時間正是在3月17日，只見他與4隻愛犬在客廳，寫下：「我喜歡寵壞我的狗」，不禁讓人聯想即將上映的《捍衛任務4》。怎料，隨後傳出離世消息，震驚所有影迷，而《捍衛任務4》也成為他的最後遺作。

據亞東醫院資訊指出，缺血性心臟病是因供應心臟養分的冠狀動脈發生狹窄，使得血液循環不足所致，通常被稱作冠狀動脈心臟病或簡稱冠心症。冠狀動脈因為膽固醇、脂肪等物質沉積在血管壁上，累積造成血管硬化，血管狹窄或阻塞時，就會發生心臟血流供應不足，引起心絞痛或急性心肌梗塞。