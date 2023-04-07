第一銀行長期配合政府政策，提供融資予海內外企業，例如，為支持5+2產業創新計畫，主辦世康開發「台北生技產業園區」BOT聯貸案、寶鼎再生水「桃園北區水資源回收中心」BTO聯貸案等；為響應政府投資台灣三大方案，主辦國內第一件歡迎台商回台投資專案貸款-榮成紙業聯貸案、國內投資金額最大之中小企業加速投資貸款-建順煉鋼聯貸案；此外，為協助我國海事工程量能在地化，第一銀行亦率先推出第一件適用國家融資保證之台船環海聯貸案。

在都更業務推動上，第一銀行主辦興富發「高雄特貿三」全台最大公辦都更聯貸案、新北市第一件自辦都更且金額最大之(方方土)達開發聯貸案等。另就新南向政策，第一銀行除連續三年主辦台塑集團於越南及澳洲等地之百億等級聯貸案外，深耕海外在地市場亦見成效，日前主辦越南汽車製造銷售龍頭TRUONG HAI GROUP聯貸案亦順利完成簽約。

進入2023年第二季，第一銀行持續透過海內外雙引擎協助企業取得資金，包含主辦老字號泵浦大廠「大井泵浦」為興建高雄新廠、紙業大廠「榮成」為擴建二林廠等兩件歡迎台商回台投資專案貸款聯貸案、六大核心戰略產業之國內特殊鋼一貫大廠「榮剛」聯貸案、符合5+2產業創新計劃之「新農科技」嘉義廠興建廠房聯貸案，以及為掌握美國大基建商機，主辦「大成鋼」美國德州二期擴廠聯貸案等。