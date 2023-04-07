缺席老爸 川普和蒂芬妮（Tiffany Trump）的父女情

英國王室有哈利當「備胎」，而美國前總統川普家族裡也有個「備胎」，那就是他的小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）。

據《紐約郵報》（New York Post）6日報導，自從川普成為美國史上第一位被刑事罪名起訴的前總統後，以往他在位時，總是跟前跟後的大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）便不見蹤影。當川普周二在佛州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-A-Lago）發表黃金時段的演說時，蒂芬妮卻隨侍在側。

一位消息人士說，「你要是看過蒂芬妮的經歷，就知道她從來沒有真正涉足政治。」但如今川普心愛的大女兒伊凡卡已選擇淡出，而蒂芬妮則試圖成為力挺老爸的女兒。消息人士說，這或許是她親近老爸的方式。

現年29歲的蒂芬妮是川普和第二任老婆梅波斯（Marla Maples）所生，而川普在入主白宮時，卻似乎始終沒把她放在眼裡。

蒂芬妮在川普重大政治場合時露面的次數屈指可數，但相對的，伊凡卡在老爸競選總統，還有身為白宮主人時，卻如影隨形，幾乎隨時都能見到她，甚至當起川普的特別顧問。

Is Tiffany Trump taking Ivanka’s place as Donald’s ‘First Daughter’? https://t.co/LnqAxm1YCz pic.twitter.com/WQWZvJU5uZ — Page Six (@PageSix) April 6, 2023

伊凡卡無意再涉足政治

不過，當川普宣布將參加2024美國總統大選時，伊凡卡去年11月便公開聲明說：「我很愛我父親，但這次我選擇以小孩和家庭私生活為優先，我沒打算再涉足政治。」

一名消息人士先前告訴《第6版》（Page Six）網，41歲的伊凡卡和42歲的丈夫庫許納（Jared Kushner）根本不想要和他的法律爭訟有任何牽扯，只想閃開。

另一名消息人士說，伊凡卡夫婦正愉快地建立在邁阿密的私生活。而他們之所以沒有到現場聆聽父親演說，是因為當時他們在參加猶太人逾越節（Passover）活動。