日本海上保安廳今天表示，一架載著10人的陸上自衛隊直升機昨天從雷達上消失，日本搜救人員已找到更多飛機殘骸。

這架UH-60JA直升機昨天飛越沖繩縣南部宮古島外海上空時，於當地時間下午近4時失聯，機上有2名飛行員、2名維修人員與6名機組人員。

法新社報導，日本海上保安廳搜救人員發現數個看似屬於直升機的碎片殘骸，包括一扇機門、斷裂的葉片與仍裝在袋子裡的黃色救生艇。

防衛大臣濱田靖一今天哽咽地承諾將繼續搜救。他說：「我們整晚都在那個地區執行搜救行動，但尚未找到陸上自衛隊第8師團的師團長坂本雄一以及另外9人。我們將盡一切努力找到失聯的10人。」

這架直升機是在此區執行偵察任務時自雷達消失，似乎是發生意外，現在尚未發現造成飛機失事的跡象。

根據日本戰後憲法，日本自衛隊受限只能從事防禦活動，偶爾也會發生事故。

2022年1月，一架日本戰鬥噴射機在中部石川縣外海墜毀，造成機上兩名飛行員罹難。

2019年，一架F-35A匿蹤戰機執行訓練任務時，自日本東北部起飛後墜海，有關當局事發後馬上大動作搜索，打撈飛行員與機上機密。

日本防衛省之後說，墜機身亡的飛行員似乎發生失去平衡感的「空間迷向」。