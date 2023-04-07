大甲殯儀館將增設冷凍櫃位與小靈堂不足，市議員施志昌7日會勘工程進度。（陳淑娥攝）

台中市大甲殯儀館長期以來冷凍櫃位與靈堂不足，每逢大日，連停車場都必須出租搭棚舉辦喪事。目前增設與改善工程已動工，市議員施志昌7日會勘表示，預計9月底完工，總經費約1865萬元，將增加27座冷凍櫃與25座小靈堂，讓往生者能走的有尊嚴。

市議員施志昌7日邀請台中市生命禮儀管理處，前往大甲殯儀館舊館與舊辦公室會勘「大甲殯儀館遺體冷凍櫃增設工程」與「大甲殯儀館遺體冷凍櫃周邊環境改善工程」二案之工程進度。

施志昌指出，台中市殯葬設施嚴重不足，而大甲殯儀館擁有較大的腹地與舊有場館，比較有條件進行增建。這兩三年來為了因應疫情，往生者的後續火化程序要符合疫情指揮中心的規定，很多家屬會將往生者移來大甲火化場，這也讓大甲殯儀館設施的需求更顯吃緊，導致家屬必須排隊排得更久，甚至到了大日，連停車場都必須出租搭棚舉辦喪事，大甲殯儀館的設施改善與增設更顯急迫。

施志昌表示，大甲殯儀館非常用心，將過去閒置的辦公室與殯儀館舊館分別做獨立規劃，並向中央爭取540萬新增冷凍櫃，且趁此機會一併做周邊設施的改善，規畫了新的小靈堂與家屬休息室等，由於舊館與舊辦公室是分別作獨立規劃，該有的設施於兩邊皆有，這讓家屬不必兩處來回奔波。

大甲殯儀館館長張耀文表示，大甲殯儀館原有36座小靈堂、27座冷凍櫃，由於需求日甚，原有的數量已不足以因應鄉親的需求，因此，分別於舊館與舊辦公室新增共25座小靈堂與27座冷凍櫃，未來大甲殯儀館將有61座小靈堂與54座冷凍櫃，另外兩處都會規畫家屬休息室、停柩室，總經費為1865萬元，舊辦公室的區域還另外增設負壓退冰室，以防止異味留於館內，預計9月底完工，可望給家屬更好的環境。