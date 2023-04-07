嘉基醫院院長姚維仁將率車隊環半島尋根，市長黃敏惠為車隊加油打氣。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、嘉基醫院院長姚維仁偕同仁為院慶祝福。（廖素慧攝）

戴德森醫師孫女戴愷如（中）、護理師柯白蕊、院長姚維仁追憶戴德森醫師創院艱辛及貢獻。（廖素慧攝）

嘉義基督教醫院爭取升格醫學中心，明年將先受準醫學中心評鑑，市長黃敏惠今天出席嘉基65周年院慶活動，疾呼中央重視高齡化最明顯的雲嘉南地區醫療質能提升的需求，並強調市府將提升醫療品質列為重要施政項目。

黃敏惠表示，雲嘉嘉地區是全國最老化地區，卻無醫學中心，嘉義基督教醫院每年有百萬人次就醫，月平均手術高達2022台，去年更完成全國首座獨棟智慧手術大樓，多項醫療成就都是嘉義市的驕傲。

黃敏惠表示，嘉基團隊一直努力朝醫學中心推進，市府也透過各項場合向中央表達「嘉義市需要醫學中心的決心與努力」，積極提供協助，期盼嘉基能早日成為醫學中心，提供鄉親更高品質的優質醫療。

黃敏惠說，嘉義市及鄰近縣市高齡化明顯，2025年更將邁入超高齡，醫療建設腳步必須加快，不能等到需要再來建設就太慢了，嘉基醫院已為明年評鑑為準醫學中心緊鑼密鼓準備，嘉義大學也積極爭取成立醫學院。

嘉基醫院院長姚維仁說，希望中央能重視嘉義地區需要醫學中心，讓醫療品質能照顧地方鄉親，且成為醫學中心能吸引更多人才回嘉義，招募更多醫師來服務，也能有國家級大型計畫，希望中央重視嘉義的需求，促進嘉義市成為健康醫療的重鎮。

嘉基醫院7日宣布創院65周年「我是光鹽」院慶系列活動起跑，將舉辦國際研討會、醫學專刊發表會、二手愛心義賣會、社福園遊會、藝文活動、單車環半島尋根之旅等活動，創院院長戴德森醫師的孫女戴愷如感念爺爺的故事，當年在嘉基服務的第13任宣教護理師柯白蕊也現身回顧過往。

姚維仁指出，65年前戴德森醫師從花蓮門諾醫院來到嘉義市，看見嘉義醫療資源貧乏，毅 然決然創辦嘉基醫院，此次尋根之旅就是騎單車從北緯23.5度的嘉義市騎到同一緯度的花蓮，環半島形成「微笑」曲線。