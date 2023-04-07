今天是鄭南榕殉道 34 年紀念日，副總統賴清德今出席「鄭南榕殉道 34 周年追思紀念會」，賴清德表示，在珍惜民主的同時，更要守護民主，讓言論自由與民主路途，愈走愈穩、愈走愈遠，不能接受假借言論自由之名，破壞台灣民主的行為。

賴清德今在臉書指出，「珍惜民主，更要守護民主」；今天是 Nylon（鄭南榕） 殉道 34 年紀念日，他懷抱著不捨的心情，表達對 Nylon 的尊敬，也感謝 Nylon 為台灣所付出的犧牲奉獻。

他說，認識 Nylon 的朋友都知道，他生前所爭取的，不只是百分之百的言論自由，更反對戒嚴、追求二二八事件的真相、推動轉型正義。相信這些理想跟目標，在無數前輩共同打拚、前仆後繼努力下，現在已經接近完成。

他指出，除了感謝 Nylon 對台灣的付出外，更要知道，民主不是憑空獲得，甚至有可能會倒退。根據「自由之家」2023 年的報告，台灣的自由度排名全球第 17 名，位居亞洲第二，但是，台灣也同時面臨大量假訊息的影響。

賴清德說，此時此刻，台灣更面臨威權主義擴張的威脅，我們下一階段新的使命，就是傳承 Nylon 的精神，再次結合各界的力量，維護區域的穩定和平，守護民主、和平與繁榮，大家一起努力。