針對鴻海創辦人郭台銘日前表態參與國民黨2024徵召民調，前藍委林郁方不客氣點出郭台銘過去諸多可議行為，質疑其是否因看出沒加入國民黨就「不好選」，否則「為什麼現在才要回來、且一回來就要選總統？」；林郁方還批郭，上次選輸後翻臉罵國民黨，間接造成國民黨總統大選慘敗，甚至號稱全球第8奇蹟的威州計畫也破滅，要郭「好好檢討」。

林郁方6日在節目《少康戰情室》指出，2024總統大選真的不好選，因為民進黨擁有所有的政治資源、金脈，國民黨真的要非常團結；面對郭台銘想在國民黨內競爭，林郁方不客氣直言，大家也會想說，「為什麼現在才要回來？一回來就馬上要投入總統提名，為什麼不早點回來呢？」

林郁方提到，國民黨主席朱立倫剛上台的時候，在2022年有提出一個同舟計畫，把離開國民黨的人、甚至有爭議的人都找回來，郭台銘那時候怎麼沒有回來？這樣外界不免懷疑郭台銘是為了要選總統，且知道自己要出來選不好選，跟民眾黨合作當選的機會也不大，想來想去只好回國民黨，就是選舉萬歲，現在不免會遭到批評。

林郁方並表示，有朋友跟他說，郭台銘有其不可預測性，有錢人比較任性，且郭台銘上次選舉初選輸了，不僅沒有支持黨內推派的候選人，離開國民黨後，甚至痛罵國民黨，並去幫民眾黨助選，照片掛的到處都是，有好幾個人也因此關係落選。

民眾黨2020年大選派出徐立信挑戰中正萬華區立委，林郁方稱，那時候郭台銘跟徐立信的照片拍了之後，整個中正、萬華區都掛，很多國民黨同情郭台銘的就投給徐，林郁方強調，自己只輸了3、4000票，而徐立信拿了兩萬多票。

林郁方還說，現在大家比較擔心的是，「郭台銘這種個性，好則合、不好則去，這樣口出惡言有沒有什麼問題」。林郁方也說，近日朋友跟他說威斯康辛州有個叫做「Mount Pleasant」(令人愉快小鎮)的地方，這讓他想起，郭台銘曾答應威斯康辛說要投資100億蓋一個園區，創造1萬3000個工作機會，時任美國總統的川普高興死了，稱郭台銘是全世界最棒的商人，這個園區成立之後，會成為全世界第8奇蹟。

林郁方接著表示，結果最後整個計畫沒辦法推動，到2021年4月再簽了一個協議，100億變成6億多，聘用的人也縮減到1454人。整個計畫現在只完成了三棟建築物，《華爾街日報》報導，這是第8奇蹟的破滅。

林郁方並談到，人家會比較擔心郭台銘是一個有大志氣，想要做很大事業的人，包括選總統在內，但給人家一種有頭無尾的感覺，「我初選沒有過，我就掉頭而去，口出惡言；我投資這麼大，我見了川普，我很風光，但這裡拖那裡拖，虎頭蛇尾讓它結束」。

林郁方表示，郭台銘應該要把外界所有的批評都聽進去，然後自己要去檢討，因為他在上次選戰讓國民黨灰頭土臉，國民黨在2020總統大選輸得那麼慘，郭台銘不爽而走也是一個原因。

此外，林郁方還稱，有傳出郭台銘現在要走川普路線，他不太了解實情；是否郭台銘陣營、幕僚認為上次選不好是因為沒有走川普路線，所以這次要走川普路線？林郁方說，川普在美國人、在全世界的心目中是很糟糕的生意人，用生意人的手段去選總統選上了，但川普以前被挖出來的東西是多麼不堪，郭台銘真的要選誠信很重要，但路線更重要。

不過對於郭台銘女兒郭曉玲操盤走川普路線一事。主持人趙少康指出，郭台銘辦公室有回應，目前沒有這個安排。