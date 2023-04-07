不少人出國會拍美照打卡，一名女網友分享，在IG上擁有31.3萬粉絲的網紅林倩，近日出國旅遊，竟然把床墊搬到陽台上拍照，讓原PO覺得很扯，也引起網友討論，不少人痛批為拍美照而把床拖到陽台上的行為不可取，另有不少網友則好奇，拍完以後有沒有搬回原位？

一名女網友昨天在Dcard上分享2張截圖說，網紅林倩出國旅遊，把床墊拖到陽台上面拍照，也太誇張了！從畫面中可見，林倩穿著黑色短裙在拍照，一手端盤子、一手拿著披薩，看起來俏皮可愛，但仔細一看卻發現腳下踩的是一張床。林倩也在限動上寫說「退房前自己造景，夢幻程度成（更）上一層樓，快沒時間了，披薩吃很快。」

照片曝光以後，引起網友熱烈討論，「雖然很缺德，不過可以這樣拉出去，她副業是不是搬家工人」、「拜託不要丟臉丟到國外去好嗎」、「太誇張了，不過力氣很大欸」、「其實真的沒有很好看，感覺太擠了，單純站在陽台上吃披薩就很好看了」。

另有網友則說，管她拍出來的照片美不美，更好奇拍攝完以後，有沒有把床墊拖回原處放好，並表示飯店床墊、床單和枕頭都會清洗，而這一番話再度掀起網友論戰「床墊、枕頭是要怎麼清洗？一般都只有洗床罩、被套和枕頭套而已吧」、「床墊應該不會洗吧」、「不是都只會換床罩、枕頭套而已？」