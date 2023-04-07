新竹國小附設幼兒園校舍及振興里市民活動中心工程，新竹市長高虹安帶領團隊動土、祈福。（王惠慧攝）

新竹國小為百年老校，校內的附設幼兒園與吳火獅圖書館拆除多年，經中央補助加上市府自籌共1.6億餘元，規畫興建附幼及振興市民活動中心，7日舉行開工典禮，新竹市長高虹安表示，預計明年9月完工後，預計113學年度下學期將能啟用，將新增6班、可招收152名幼兒。

新竹國小校史悠久，前身為新竹公學校，1937年遷至現址，其中百齡樓更被列為市定古蹟，附設幼兒園原位於吳火獅圖書館1樓，後因拆除為停車場，幼兒園遷移至興學樓1、2樓。此外，振興里則借用新竹國小內地下1樓防空避難空間作為里民集會場所，多年來使用空間受限。

市府經中央補助8854萬元，市府自籌7350萬元，總工程經費達1億6204萬元，將校內原址重建幼兒園校舍暨振興市民活動中心，興建總樓地板面積近3310平方公尺，為地下1層，地上2層之建物，未來將於南大路設置出入口，銜接現有之通學步道與無障礙空間。

市府教育處指出，新竹國小附幼目前設有3到5歲班共3班，為回應東區家長增設2歲專班需求，明年8月將先招收1班2歲專班。待明年建物完工後，新的園舍預計113學年度第2學期啟用，屆時將擴收招收3至5歲班4個班、2歲專班2個班，還有幼兒圖書館。

至於全新的振興市民活動中心，市府民政處則表示，爭取到內政部前瞻計畫補助400萬元，活動中心面積302.43平方公尺，興建完成後民眾將可依新竹市市民活動中心使用管理辦法，向東區區公所申請借用，辦理課程、文康活動、社區關懷據點等活動。