這次的降價幅度從Performance版Model 3的1.9%到基本款Model S的5.6%不等。

特斯拉尚未對這波降價發表評論。

最近幾個月來，特斯拉執行長馬斯克多次重申特斯拉將致力於降價刺激需求，並表示1月起在全球推出的降價活動已經成功引爆下單潮。

根據官網周四顯示的最新資訊，特斯拉Model S兩個版本都調降價格，基本款降價5.6%，最新報價8萬4,990美元，而Model S Plaid則降價4.5%，為10萬4,990美元。

Performance版和基本款Model 3價格均調降1,000美元。基本款Model 3相當於降價2.3%，最新報價4萬1,990美元。Model 3 Performance降價1.9%，為5萬2,990美元。

稍早前，特斯拉周四股價下跌0.25%，收在185.06美元，為連續第4天下跌。特斯拉上周末公布第一季交車量年增36%，達到42萬2875輛，創下單季新高，展現出在美國、中國和歐洲接連降價的成果，卻也令投資人擔心這家美國電動車大廠得仰賴降價提振需求，進而導致利潤縮水。

去年特斯拉的銷售表現未能達到華爾街預期，並在1月推出全球大降價策略，降價幅度最高曾達到20%。馬斯克在1月初發出豪語，稱今年特斯拉的全球交車量可望達到200萬輛，較2022年大幅成長52%。