因應全球淨零排放、ESG（企業社會責任）等行動目標，協助減碳是當代一門新興服務，雲林科技大學成立「雲林淨零轉型整合服務窗口」就近服務雲林縣廠家，輔導溫室氣體盤查、碳減量、碳中和等。

全球有超過130個國家宣布在2050年達成「淨零碳排」，台灣也在其中，因應全球企業如火如荼進行「碳盤查」，經濟部去年也推出「2050淨零排放網」的碳估算數位工具。

縣府計畫處長李明岳指出，很多國際供應鏈開始要求附碳盤查文件，為了使雲林縣企業免於無頭蒼蠅，縣府與雲科大合作共同成立「雲林淨零轉型整合服務窗口」，提供一站式服務，廠商不必東奔西走，品質有保障，也不會亂收費。

「雲林淨零轉型整合服務窗口」7日揭牌啟用，縣長張麗善、雲科大副校長蘇純繒、雲林科技工業區及斗六工業區廠商代表共同見證。

蘇純繒表示，該校管理學院早已建置溫室氣體盤查、碳足跡、碳減量、碳中和的輔導團隊，去年起與縣府密切合作，輔導10多家企業完成碳盤查。

縣長張麗善則感謝雲科大設立單一窗口，服務雲林在地的企業與商圈，作為有心推動淨零轉型卻欠缺諮詢管道業者的堅實後盾。

「雲林淨零轉型整合服務窗口」整合政府單位、第三方驗證機構、民間機構，以專業經理人方式提供客製化服務。

雲科大去年成立的「淨零智慧聯盟雲科大管理學院總裁班」，輔導廠商取得內部查核員證書、輔導農業取得碳權國際憑證、輔導廠商溫室氣體減量抵換、協助申請政府計畫補助。