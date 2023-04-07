皮查指出，AI的先進功能將使谷歌回答搜尋問題的能力大增，並且駁斥聊天機器人會對谷歌搜尋事業構成威脅的說法。他說：「眼前的機會遠比過去都還要大。」

谷歌貢獻母公司Alphabet營收的一半以上，皮查身兼這兩家公司執行長。

皮查提到，「未來人們能否向谷歌提出問題，並且在搜尋時與大型語言模型（Large Language Model，LLM）對話？答案是肯定的。」但他未透露確切推出時間表。