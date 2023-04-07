皮查指出，AI的先進功能將使谷歌回答搜尋問題的能力大增，並且駁斥聊天機器人會對谷歌搜尋事業構成威脅的說法。他說：「眼前的機會遠比過去都還要大。」
谷歌貢獻母公司Alphabet營收的一半以上，皮查身兼這兩家公司執行長。
皮查提到，「未來人們能否向谷歌提出問題，並且在搜尋時與大型語言模型（Large Language Model，LLM）對話？答案是肯定的。」但他未透露確切推出時間表。
谷歌（Google）執行長皮查（Sundar Pichai）接受華爾街日報訪問時表示，擬將對話式人工智慧（AI）功能整合至自家搜尋引擎。在ChatGPT等聊天機器人崛起之際，皮查領導的這家網搜巨擘已感受到競爭壓力，不讓對手專美於前。
皮查指出，AI的先進功能將使谷歌回答搜尋問題的能力大增，並且駁斥聊天機器人會對谷歌搜尋事業構成威脅的說法。他說：「眼前的機會遠比過去都還要大。」
谷歌貢獻母公司Alphabet營收的一半以上，皮查身兼這兩家公司執行長。
皮查提到，「未來人們能否向谷歌提出問題，並且在搜尋時與大型語言模型（Large Language Model，LLM）對話？答案是肯定的。」但他未透露確切推出時間表。
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