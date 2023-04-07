基隆市議會與市長謝國樑7日前往台北市參訪市府轉運站、貓空纜車等建設，並在北市府聽取簡報，包含市府轉運站建置與營運、貓空纜車施工與營運。市長謝國樑表示，北市的貓纜與共享運具的經驗很豐富，未來會做為決策推動的依據。議長童子瑋表示，很高興與基隆市議會同仁和台北市政府交流，希望能共同造福北北基市民。

謝國樑表示，將透過此次交流與學習，作為將來推動共享運具，促進西岸纜車建設的參考。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑致詞表示，他和市長蔣萬安在競選時以「國安連線」著稱，擔任市長後今天特來北市取經交通建設，基隆市議會相當關心有關於基隆市中山區的「西岸纜車」建置計畫，因此市府今也一併考察貓空纜車，而台北的市府轉運站更是成功的公私合作案例，透過北市府硬體建置、營運維護的經驗分享，希望本次的考察能朝向最好的方向前進。

謝國樑強調，在台北市也有非常成功的共享運具經驗，最近蔣萬安又把YouBike提升到前30分鐘免費，他也希望基隆未來能有屬於自己的共享運具，並不一定限制是YouBike，因為共享運具有很多種類，基隆也有很多不同地形，要評估以何種形式最適合。

基隆市議長童子瑋表示，透過參訪北市府交流，讓未來基隆的建設更好。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

議長童子瑋指出，基隆是北方國門、起點城市。去年舉辦城市博覽會，受到全台注目，在市中心港區，完成了二三十年沒辦法完成的市港再生標竿計劃，包含軍港西遷、東岸郵輪旅客中心、郵輪廣場、海洋廣場、西岸的國門廣場、西二三倉庫、城際轉運站、西岸纜車等規畫，及招商中的會展旅運智慧大樓，就是要讓國際旅客與台灣民眾看見，基隆如何蛻變成為北台灣的海洋國門。

童子瑋表示，本次參訪有安排貓空纜車行程，是因為基隆也有相對應的「西岸纜車計畫」，是搭起基隆東西兩岸立體交通網路的重要里程碑。童子瑋舉例，像是熱門的太平青鳥書店，透過纜車可以改善交通、發展商機，若基隆城際轉運站、西岸纜車、基隆捷運的工程均完工，那外地通往西岸的交通線將徹底被打通，抵達基隆地標再也不需要用私人運具，市中心與西岸的交通將看見曙光，也將創造最大的觀光效益。