62歲國民歌王周華健近期在各地舉辦巡迴演唱會，一路從美國唱到新加坡、台灣，行程十分緊湊。近期是清明假期，周華健不忘抽出時間回香港祭祖，並到某家日本餐廳消費，被民眾認出後，周華健不只大方地接受合照，還幫對方結帳，霸氣又寵粉的行為被網友盛讚。

一名香港網友4日在社群平台透露到位於銅鑼灣的日本餐廳吃飯，竟然遇到大明星周華健，詢問是否能合照後，對方不僅欣然接受，還主動幫忙買單，舉動超級豪氣；從網友曬出的照片中，62歲周華健頭髮烏黑又茂密，身穿黑色西裝以及藍色牛仔褲，臉色泛紅，脖子冒出青筋，對著鏡頭燦笑比YA，整個人眉飛色舞，態度相當親民。

香港網友在日本餐廳巧遇周華健。（圖／小紅書）

貼文曝光後，吸引大票網友留言，表示周華健為人親切又霸氣，很羨慕有這個機會能巧遇大明星；其中有網友好奇周華健是否跟家人同行？原PO留言回應：「應該是和他團隊的人一起。」

身為一線大明星的周華健，出門幾乎是零偽裝，已被不少幸運網友「集郵」，上月29日有一對情侶在新加坡武吉士（Bugis）吃麵時，發現周華健竟坐在後方的位置，讚美周華健本人超級友善，沒拒絕合照要求，驚呼今年會是幸運的一年。去年周華健在美國開演唱會，也在餐廳被女粉絲巧遇，大方地接受合照外，還在粉絲的眼鏡盒上簽名，讓該名女粉絲欣喜若狂。