民眾黨立委陳琬惠爆料，民進黨前中執委、前台鹽董事長陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，要求高市府嚴加徹查，高雄市長陳其邁6日受訪時強調會依法處理，而陳啟昱昨晚突發聲明道歉，並宣布退出民進黨。陳琬惠今天強調，不是陳啟昱斷尾求生事情就可以結束，連高雄市前市長、現任監察院長陳菊都是座上賓，陳菊敢說自己不知道？監察院應徹查到底誰在護航，她也預告下周將提出新事證。

陳琬惠昨天召開記者會，揭露民進黨前中執委、前台鹽董事長陳啟昱的旗山農舍涉及違法，在相關政府系統皆查不到房舍相關資訊，且土地是在陳啟昱擔任高雄市副市長時取得，而高雄市長陳其邁立即請農業處到現場勘查處理，受訪時強調會依法處理。晚間陳啟昱透過民進黨高市黨部代發道歉聲明，並宣布退出民進黨，並不再參與任何政治相關事務。

陳琬惠今召開「高雄市府輕縱陳啟昱背後 檢調與監察院該回答的問題」記者會，她強調，不是陳啟昱斷尾求生事情就可以結束，退黨不能掩蓋違法事實。首先，高雄市政府農業局將破壞農地的違法豪宅，界定為臨時性的「貨櫃屋」輕罰了事，裁處6到30萬，毫無依法查處的力道，對於所有違法地上物與設施，高雄市府應依法拆除；陳啟昱的不動產為何買賣時登記在前妻名下？是否涉及內容虛偽不實的買賣？檢調單位應以顏寬恆豪宅一案的標準徹查。

陳琬惠也質疑，陳啟昱的太太曾姿雯女士，在擔任政務官期間，為何沒有依法誠實申報此不動產？應向社會說明，監察院也應依法查辦；另曾任高雄市副市長的陳啟昱，長期違法在農地上蓋豪宅，連高雄市前市長、現任監察院長陳菊都是座上賓，陳菊敢說自己不知道？附近居民都知道誰住在裡頭，唯有整個高雄市府渾然不知？還是沒人敢動？監察院應徹查到底誰在違法護航。

陳琬惠重申，看起來沒有要拆除，只是6到30萬元罰則，如果民進黨政府查顏寬恆豪宅如此雷厲風行，呼籲陳其邁市長也要展現魄力，涉及違法的農舍該怎麼辦就怎麼辦，而非高高舉起、輕輕放下；不是隨著陳啟昱退出民進黨、退出政黨就可以草草了事，她預告，陳啟昱農舍爭議到今天不會是句點，下周將提出新事證。