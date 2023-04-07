比莉再度攜手兒子周湯豪代言。（Häagen-Dazs提供）

比莉與兒子周湯豪（Nick）今年連莊代言知名冰淇淋品牌母親節蛋糕，繼去年以「豹紋」主題稱霸市場，今年周湯豪親自擔任主題影片導演，母子合作無間，超有默契，讓團隊都跟著搖擺，但看似輕鬆的比莉姐不敢掉以輕心，直呼周湯豪執導超多細節、超嚴格的， 虧兒子「好可怕喔」。

有趣的是，周湯豪非但不管比莉姐「指控」，還提前透露母親節大禮是「再幫比莉姐寫一首暢銷曲」，加碼表示：「而且這首新歌依然要由我親自擔任導演喔。」比莉哈哈大笑「推辭」：「不要吧，我已經太紅了啦。」母子鬥嘴也充滿甜蜜。

連續2年受邀代言母親節蛋糕，周湯豪謙虛表示感謝母親，「因為比莉姐，我才有口福有更多哈根達斯冰淇淋蛋糕可以吃。」比莉姐則表示去年首度代言已經夠開心，今年捲土重來，直說可是趁勝追擊了，特別感謝品牌的信任和愛護！Nick則偷虧比莉姐說：「哈，我以為妳要說我們一整年吃了多少哈根達斯冰淇淋蛋糕呢。」有趣地是，注重細節的周導，和比莉姐並沒有因為喊卡就停止咀嚼美食，幸福感洋溢的模樣，足證冰淇淋蛋糕的銷魂，一旁工作人員忍不住說：「口水流滿地啦！」