新竹客運行駛竹東到中壢的5634公車路線，因運量少，年初班次減剩4班，並有可能停駛，爭取新竹縣藍營2選區立委黨內初選提名的前縣議員杜文中，7日會同關西鎮代與縣府交旅處和新竹區監理所會勘，希望有替代方案，維護居民通行權益。

新竹客運5634路線公車，多在台3線往來中壢與竹東之間，途經關西及橫山等地，杜文中等人實地會勘受影響的橫山鄉沙坑村。

沙坑村長鍾文生表示，該公車從關西過沙坑村到力行村後，才有觀光巴士，早期1小時4班車，到現在1天剩4班車，真的很不方便。

新竹區監理所表示，竹客這條路線有計畫做停駛，如果交旅處對台3線路線有規畫，監理所也歡迎，並配合新的市區路線，服務關西、橫山、竹東等地區居民。交旅處表示，會配合與監理所研議，希望盡快完成配套措施。

杜文中表示，關西、橫山、竹東、峨嵋、北埔等地，平均4小時才有1班公車，讓偏鄉地區到關西或竹東都很不方便，往往早上出門都要到中午才有公車可以回家，若搭乘計程車來往一趟約需600到1000元，讓居民就醫或採買都是經濟負擔。

杜文中希望監理所及交旅處研議規畫偏鄉交通車，盡快召開公聽會，也請科技之星及金牌客運一同研議可行方案，配合縣府積極爭取路權，以服務偏鄉的居民。