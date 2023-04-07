【全程字幕】馬英九喊中華民國了！獨派教授沒GUTS現身接機？ 徐巧芯包車預告「特殊行動」 @ChinaTimes ​

前總統馬英九7日結束訪中行，中午抵台。台北市議員徐巧芯上午包3台車到桃機接機馬英九，從台北市議會出發，同黨議員張斯綱、鍾小平、鍾沛君及新北市議員葉元之等人到場。徐巧芯說，有獨派教授曾說只要馬在中國說出「中華民國」，所有獨派教授就要到機場恭迎，但她包了車，看起來沒人敢來，酸「台獨打嘴炮」。

另外，針對馬英九前總統說兩岸同屬中華民國，但被蔡英文總統批評說是過時的論述，台北市長蔣萬安上午受訪表示，依據憲法絕對是捍衛中華民國的主權，而且堅定的維護台灣的民主自由法治，這是他的立場。

徐巧芯則在議會受訪表示，台獨教授稱只要馬英九在中國講出「中華民國」就要來接機，基進台北市黨部主委吳欣岱也標註她說要3台車，可是到目前為止外面遊覽車只有支持者，沒看到任何獨派教授趕來上車，代表獨派教授空口說白話、只敢在綠媒嗆馬英九。

議員鍾沛君則說，馬英九此行創下很多歷史意義，中華民國有一幫人非常惡心，想吃的時候吃兩口、別人要吃還要嗆別人不敢吃，現在又不敢面對。

張斯綱指出，馬英九到中國訪問，很重要意義是找回過去1949年以前的中華民國，而不是民進黨所指的1949年以後的中華民國；也讓國民黨重新找回中華民國的詮釋權，這非常重要。

葉元之則嗆，民進黨一直不願承認馬英九在彰顯主權，挑各種毛病，把標準弄得越來越高，「好像沒活捉習近平就不對？」民進黨不要一直不願意讚美人家，應該一起去接機。

鍾小平最後發表意見，強調馬英九滿屌的，把台灣總統跟中華民國都說出口，開拓九二共識的新論述，以前「一中各表」叫各自表述，老共的九二共識當然是和平統一方案，可是九二共識也各自表述，馬在國台辦主任宋濤前面講也「一中各表」，還是中華民國存在主權的獨立。